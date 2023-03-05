Речь идет о странах Балтии, Польше, Румынии и Словакии.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страны ЕС делают первые шаги для создания специального трибунала, который должен привлечь руководство РФ к ответственности за преступления, совершенные во время войны в Украине.

В Twitter он написал, что страны Балтии, Польша, Румыния и Словакия подписали инициативное соглашение о создании Спеццентра по преступлениям агрессии России.

"Это формализация обязательной уголовной процедуры. Далее страны присоединятся к спецтрибуналу. Авторы войны, включая Путина, получат приговоры", - говорится в твите.

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Спецтрибунал для России

Как сообщал УНИАН, 19 января Европарламент одобрил резолюцию по созданию трибунала для российского руководства. Уже 26 января Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала этот документ. Предлагается, чтобы местом проведения мероприятия стала Гаага.

26 января МИД Украины организовало в Праге учредительное заседание коалиции по созданию Спецтрибунала. В нем приняли участие представители 21 государства.

Недавно Украину посетил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан для расследования российских ракетных атак на энергетическую и другую инфраструктуру.

3 марта во время поездки на Львовщину президент Владимир Зеленсикй встретился с генеральными прокурорами США, Испании, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы. Они обсудили создание трибунала.

4 марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала инициативу про привлечение президента России Владимира Путина к ответственности за преступления против Украины.

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