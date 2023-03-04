Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что для преследования за преступление российской агрессии нужен специальный трибунал.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает инициативу о привлечении президента России Владимира Путина к ответственности за преступления против Украины.

Об этом президент Еврокомиссии заявила по случаю создания Международного центра преследования за преступления агрессии против Украины.

"Россия за свои ужасные преступления должна быть привлечена к ответственности. Путин должен быть привлечен к ответственности. Чтобы привлечь виновных к ответственности, мы должны сделать все, что в наших силах", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что Европейский Союз поддерживает роль Международного уголовного суда.

Как подчеркнула президент ЕК, для преследования за преступление российской агрессии нужен специальный трибунал. Также ожидается подписание Соглашения об учреждении в Гааге Международного центра преследования за преступления агрессии.

"Европейский Союз в дальнейшем будет работать с нашими партнерами, чтобы заставить Россию платить за свои преступления. Мы объединяемся за справедливость для Украины", - заявила фон дер Ляйен.

Ранее после зверств российских военных в Буче фон дер Ляйен поручила комиссару по вопросам правосудия Дидье Рейндерсу отслеживать и поддерживать координацию усилий ЕС в расследовании совершенных в Украине военных преступлений и преступлений против человечества.

В свою очередь, президент Европарламента Роберта Метсола подчеркнула, что создание Спецтрибунала для привлечения Путина к ответственности за преступления агрессии является вопросом времени.

"Когда мы говорим о мире, мы должны говорить об ответственности. Тот, кто несет ответственность за эти преступления, должен заплатить... Нам нужно убедиться, что у нас есть механизмы, прежде всего, для сбора доказательств, а затем - для судебного преследования. Если собранные материалы соответствуют статье 8 Римского статута, то есть преступлению агрессии, необходимо создать специальный трибунал. То есть вопрос уже не в том, как, это вопрос времени. Сейчас мы уже видим дела, которые расследуются в Украине, информацию, которую собирают разные государства, - речь идет о привлечении к ответственности виновных, в том числе Владимира Путина", - сказала Метсола.

Она подчеркнула, что без привлечения виновных в преступлениях к ответственности достичь мира не удастся.

"Без этого у нас не будет мира. Если мы не сможем найти юридическое решение для этого, тогда мы подведем Украину и всех в мире, кто хочет убедиться, что преступления агрессии, которые совершаются на территории Европы, будут раскрыты, а виновные - наказаны", - отметила президент Европарламента.

Спецтрибунал для России - новости

Как сообщал УНИАН, 19 января Европейский парламент поддержал резолюцию по созданию трибунала для высшего руководства России, в частности для Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев. Затем Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за резолюцию, которой предлагается создать специальный трибунал для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси.

3 марта во время поездки на Львовщину президент Владимир Зеленсикй встретился с генеральными прокурорами США, Испании, Великобритании, Эстонии, Латвии и Литвы. Они обсудили привлечение России к ответственности. Ранее глава государства заявлял о своей уверенности в успехе создание специального военного трибунала для преступников из РФ и других государств, причастных к войне против нашей страны.

По словам глава МИД Дмитрия Кулебы, Украина вместе с партнерами продолжает работу над созданием Спецтрибунала для РФ по преступлению агрессии против Украины. По его словам, международная коалиции для создания Спецтрибунала и привлечения военного и политического руководства России к ответственности продолжит расти.

Между тем, в начале недели Украину посетил прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан. Его целью было расследование российских ракетных атак на энергетическую и другую инфраструктуру. Хан отметил, что согласно Женевским конвенциям, запрещено совершать атаки на объекты гражданской инфраструктуры.

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