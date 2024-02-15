Главное управление разведки Украины уничтожило "обслугу" РФ ударом по вражеской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2".
Соответствующую атаку совершили спецназовцы группы "Гуси-9" 13 февраля в районе российско-украинский границы, уточнило ведомство.
"В результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери", - заявило ГУР.
Там напомнили ,что "Каста-2Е2" - подвижная трехкоординатная РЛС, которую на фронте Россия использует с 3 целями:
- Контроля воздушного пространства;
- определения координат;
- распознавания воздушных целей.
Указанная станция способна выявлять объекты на предельно малых высотах и "докладывать" об этом оккупантами путем передачи параметров движения цели на систему управления ПВО, добавили в ведомстве. Дальность действия РЛС "Каста-2Е2" - примерно до 150 километров.
По данным разведки, до уничтожения упомянутой РЛС она следила за воздушным пространством над Харьковской, Сумской областями Украины. Также, вероятно, россияне "мониторили" ею Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.
Бойцы ГУР устроили удар по России - что известно
Сегодня источники в Главном управлении разведки Украины подтвердили УНИАН, что за ночной атакой по Курской области стоит наша разведка.
Речь идет об ударе по нефтебазе "Полевая": кадры пожара стали разлетаться по сети после 00: 00. Утром появились дополнительные детали об атаке и комментарий ГУР.