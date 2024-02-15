Речь идет об уничтожении подвижной РЛС и ее операторов.

Главное управление разведки Украины уничтожило "обслугу" РФ ударом по вражеской подвижной радиолокационной станции "Каста-2Е2".

Соответствующую атаку совершили спецназовцы группы "Гуси-9" 13 февраля в районе российско-украинский границы, уточнило ведомство.

"В результате огневого поражения российская "Каста-2Е2" выведена из строя, а обслуга РЛС понесла потери", - заявило ГУР.

Там напомнили ,что "Каста-2Е2" - подвижная трехкоординатная РЛС, которую на фронте Россия использует с 3 целями:

Контроля воздушного пространства;

определения координат;

распознавания воздушных целей.

Указанная станция способна выявлять объекты на предельно малых высотах и "докладывать" об этом оккупантами путем передачи параметров движения цели на систему управления ПВО, добавили в ведомстве. Дальность действия РЛС "Каста-2Е2" - примерно до 150 километров.

По данным разведки, до уничтожения упомянутой РЛС она следила за воздушным пространством над Харьковской, Сумской областями Украины. Также, вероятно, россияне "мониторили" ею Белгородскую, Курскую и Воронежскую области.

Бойцы ГУР устроили удар по России - что известно

Сегодня источники в Главном управлении разведки Украины подтвердили УНИАН, что за ночной атакой по Курской области стоит наша разведка.

Речь идет об ударе по нефтебазе "Полевая": кадры пожара стали разлетаться по сети после 00: 00. Утром появились дополнительные детали об атаке и комментарий ГУР.

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