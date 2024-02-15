Источники в спецслужбах сообщили УНИАН, что за атакой стоит Украина.

За атакой на нефтебазу России в Курской области стоит Главное управление разведки Украины.

Об этом источники в спецслужбах сообщили украинским СМИ. Речь идет об атаке на стратегический объект РФ в ночь на 15 февраля. Также факт причастности ГУР подтвердил собственный источник УНИАН.

"Атака на нефтебазу в Курской области была операцией Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Цели поражены", - сказал собеседник.

Ночью кадры "страшного" пламени на нефтебазе "Полевая" в Курской области облетели всю сеть. Там в результате взрыва разошелся мощный пожар.

Что известно об ударе по нефтебазе

Ночью россияне писали в сети о пожаре в районе села Полевая (Курская область). Отмечалось, что горит резервуар местной нефтебазы. Для ликвидации последствий задействовали около 9 пожарных машин.

В то же время губернатор Курской области РФ Роман Старовойт говорил, что в ночь на 15 февраля Украина "атаковала" РФ беспилотниками. Также он подтвердил, что дрон попал по нефтебазе.

Позже тревога прозвучала по всей Украине: вероятно, Россия решила отомстить, - оккупанты запустили в рамках ракетного удара 26 боеголовок. Украинские силы ПВО ликвидировали 13 целей. Среди них были ракеты "Калибр" и "Искандер".

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