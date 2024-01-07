Ликвидировано, в частности, 12 вражеских орудий и три БТР-80.

Потери России на 7 января 2024 года на левобережной части Украины серьезно увеличились - на Херсонщине Вооруженные силы Украины уничтожили два наблюдательных комплекса "Муром-М", которые еще называют "глазом Мордора", и всепогодную радиолокационную станцию "Каста".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на левом берегу Днепра подразделения ВСУ наносят существенное огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. Сейчас украинские защитники получили подтверждение того, что за минувшие сутки там стало меньше на восемь оккупантов.

Поражен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 12 орудий оккупантов, танк, три БТР-80 и шесть единиц другой автобронетехники. На лом пущена радиолокационная станция "Каста-2Е2", вражеская лодка и сразу два комплекса видеонаблюдения "Муром-М".

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"Уничтожен еще один пункт управления БПЛА", - рассказали в Силах обороны юга.

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Напомним, на левом берегу Днепра Силы обороны Украины удерживают позиции и продолжают меры по расширению плацдарма. В то же время российская армия не прекращает попыток штурмовых действий при поддержке бронетехники. Количество вражеских атак увеличено до 18 в сутки, но успеха они не имеют. Каждый раз понеся потери, противник возвращался на исходные позиции.

Стоит отметить, что общие потери врага на 7 января 2024 года составляют примерно 364 тысячи 730 захватчиков.

Справка УНИАН. Мобильная радиолокационная станция 39Н6 "Каста-2" - подвижная трехкоординатная радиолокационная станция. Предназначена для контроля воздушного пространства, определения координат и распознавания воздушных целей, в том числе на предельно малых высотах. Выдает координаты и параметры движения воздушных целей, в частности, на системы управления ПВО, ВВС. Состоит из аппаратной и антенной машины на базе КамАЗ-4310, основной и резервной электростанций. Место оператора расположено с отрывом 300 м.

Согласно открытым источникам, модификация "Каста-2Е2" является экспортной. Может сопровождать до 200 целей, зона обзора по дальности - 5-150 км, по высоте - 0-6 км. Время развертывания установки - 20 мин, эксплуатационные температуры - от минус 50 до плюс 50 градусов (температура воздуха), высота над уровнем моря - до 2 км.

"Муром-М" - комплекс для круглосуточного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км. Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с линией боевого столкновения. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают российские диверсионно-разведывательные группы.

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