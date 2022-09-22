Все они вернутся домой.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал освобождение из российского плена иностранных граждан, защищавших Украину, в рамках сегодняшнего обмена.

Об этом говорится в его вечернем обращении.

"Нам удалось освободить десятерых иностранных граждан, которые находились в российском плену. В свое время мы обсуждали это с Борисом Джонсоном - он обращался за содействием. С американскими друзьями. Теперь домой вернутся: пять граждан Великобритании, два гражданина США, один гражданин Марокко и гражданин Швеции, один гражданин Хорватии", - рассказал Зеленский.

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Президент напомнил, что враг назначил им приговор – долгий срок заключения или смертную казнь.

"Мы спасли им жизнь. Все они вернутся домой при посредничестве Саудовской Аравии. Искренне благодарен за помощь всем, кто присоединился!", - отметил президент.

Как писал УНИАН, в среду, 21 сентября, из российского плена вернули 215 человек. В офисе президента сообщили, что 200 защитников Украины обменяли на народного депутата, одного из лидеров "ОПЗЖ" и кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука.

Также из российского плена освободили 10 иностранных военных, служивших в рядах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что удалось вернуть тех, кого "приговорили" к смертной казни в так называемой "ДНР".

Кроме этого, были уволены пятеро командиров ("Азова" Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Пономарь, Олег Хоменко, 36-й бригады – Сергей "Волина" Волынский, и 12-й бригады НГУ Денис Шлега).

Как отметил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, среди обмененных есть те, кто пережил теракт, устроенный русскими в колонии в оккупированной Еленовке на Донбассе.

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