Всего в результате этой атаки погибли пятеро жителей дома.

Спасатели завершили работы в многоэтажке в Соломенском районе, которая пострадала во время ракетной атаки Российской Федерации.

Об этом сообщил председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Сергей Крук на своей странице в социальной сети Facebook. "Несокрушимая столица. Аварийно-спасательные работы завершены в 25-этажном доме, который пострадал от вражеской атаки", - написал он.

Всего в результате российской атаки погибли пятеро жителей этого дома. Спасателям удалось эвакуировать 24 человека.

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Ракетная атака на Киев 24 июня: что известно

В ночь на 24 июня российские захватчики выпустили по столице ракеты. Утром в Киевской городской военной администрации сообщили, что обломки попали в 25-этажный дом в Соломенском районе города.

Сообщалось о пожаре и значительных разрушениях на 16, 17 и 18 этажах. По первым данным, два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Также значительные повреждения получило большое количество автомобилей, которые стояли во дворе дома.

Известно, что в день удара на месте работали 90 спасателей, к работам привлекли 22 единицы техники.

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