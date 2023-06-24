Ночью в одну из столичных многоэтажек попали обломки российской ракеты, сейчас на месте работают спасатели.

В киевской многоэтажке, куда ночью попали обломки российской ракеты, сейчас работают экстренные службы. Жильцов эвакуировали, за своими вещами их пустят домой не раньше завтрашнего дня. Об этом сообщает корреспондент УНИАН с места происшествия.

Несмотря на большое количество жильцов, во дворе сейчас тихо. Люди пытаются оценить повреждения своих авто. Спасатели просят медиков и остальные службы не ходить возле стены, где произошли разрушения. Жильцы подъезда, куда прилетели осколки, смогут попасть в свои квартиры, скорее всего, только завтра.

Журналист УНИАН пообщался с Александром, который находился в своей квартире на 22-м этаже, когда осколки ракеты попали в дом четырьмя этажами ниже. Несмотря на такую удаленность от места попадания, квартира Александра тоже получила серьёзные повреждения, а в соседской квартире вылетели входные двери.

"Была волна, аж отбросило", – говорит мужчина.

По его словам, на лестничной клетке было сильное задымление, лифтовая шахта уничтожена и люди выбегали на улицу, в чем были. Александру спасатели выдали кроссовки, так как он выбегал из дома без обуви.

Ночная ракетная атака по Украине 24 июня

После часа ночи в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Как позже рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, российский агрессор выпустил по территории Украины более 50 ракет различных типов, а также не менее двух дронов-камикадзе типа "Шахед".

В результате попадания обломков сбитой ракеты была повреждена жилая многоэтажка в Соломенском районе Киева. По последним данным, в доме погибли три человека, еще 8 получили ранения. Однако эти цифры могут быть не окончательными, спасатели продолжают разбирать завалы.

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