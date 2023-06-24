Сейчас данные о последствиях удара РФ уточняются.

В ночь на 24 июня Российская Федерация атаковала украинскую столицу, в результате попадания обломков в многоэтажку два человека погибли, восемь пострадали.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации, пишет Телеграм-канал КГВА:

"Уточнение информации о последствиях попадания обломков в 24-этажное здание Соломенском районе. На данный момент выявлено двух погибших. Пострадавших - 8 человек".

Кроме того, два человека госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Также повреждено около 40 авто, припаркованных на стоянке.

Ракетная атака РФ на Украину 24.06.2023

Ночью оккупанты атаковали ряд регионов Украины, воздушная тревога прозвучала около 2 ночи. Сообщалось о взрывах в Днепре, Харькове и Киеве.

В Соломенском районе столицы в результате падения обломков на 24-этажное здание возникли разрушения и возгорания на 16, 17 и 18 этажах.

В Днепре Россия обстреляла частный сектор, сообщил мэр города Филатов.

По меньшей мере три попадания зафиксировали по Слободскому району Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов. Удары наносили, по предварительным данным, ракетами С-300: "В одном случае попадание в газовую трубу. Есть пожар, на месте работают подразделения ГСЧС. Сейчас информации о раненых нет".

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