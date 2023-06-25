В Киеве под завалами в нескольких этажах многоэтажки, в которую попали обломки сбитой ракеты, спасатели обнаружили тела еще двух погибших.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. По словам Кличко, сейчас операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается, а спасатели все еще работают в поврежденном доме. Всего в доме погибли пять человек.
"Под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших", - отметил он.
Ночная ракетная атака по Украине 24 июня
Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине. В частности, одну из российских ракет сбили над Киевом. Ее обломки разрушили квартиры на нескольких этажах многоэтажки в Соломенском районе столицы.
Ранее сообщалось о трех погибших и десятках раненых.
Той ночью противовоздушная оборона сбила 40 выпущенных оккупантами крылатых ракет Х-101 / Х-555, одну крылатую ракету "Калибр" и два ударных дрона "Shahed-136/131".