Таким образом количество жертв возросло до 5, спасатели продолжают разбирать завалы.

В Киеве под завалами в нескольких этажах многоэтажки, в которую попали обломки сбитой ракеты, спасатели обнаружили тела еще двух погибших.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. По словам Кличко, сейчас операция по ликвидации последствий вражеской атаки продолжается, а спасатели все еще работают в поврежденном доме. Всего в доме погибли пять человек.

"Под завалами в доме в Соломенском районе спасатели обнаружили тела еще двух погибших", - отметил он.

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Ночная ракетная атака по Украине 24 июня

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 июня российские оккупанты совершили очередную массированную атаку по Украине. В частности, одну из российских ракет сбили над Киевом. Ее обломки разрушили квартиры на нескольких этажах многоэтажки в Соломенском районе столицы.

Ранее сообщалось о трех погибших и десятках раненых.

Той ночью противовоздушная оборона сбила 40 выпущенных оккупантами крылатых ракет Х-101 / Х-555, одну крылатую ракету "Калибр" и два ударных дрона "Shahed-136/131".

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