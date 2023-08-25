Также захватчики решили открыть школы, несмотря на близость боевых действий.

Российские оккупанты проводят "деэвакуацию" жителей Токмака и Васильевки, которых ранее вывезли якобы для безопасности в Бердянск.

"Оккупанты начали возвращать домой жителей населенных пунктов, расположенных непосредственно на линии соприкосновения, чтобы использовать их как "живой щит", - сообщает Центр нацсопротивления (ЦНС)

При этом гауляйтеры объявили об открытии школ на линии соприкосновения, хотя в помещениях учебных заведений размещении российские военные. Присутствие оккупантов на территории школы объясняют "военизированной охраной для безопасности детей". Фактически же на свободных этажах размещаются боевые подразделения ВС РФ. Кроме того, продолжается принудительная паспортизация населения.

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"Фактически, враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии красной макулатуры люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", - добавили в ЦНС.

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Все это происходит на фоне активного продвижения ВСУ именно в этом направлении. Так, недавно украинские силы освободили Работино, которое по словам экспертов было главной преградой на пути к Токмаку.

Иностранные СМИ сообщали, что Вооруженные силы Украины уже продвигаются в направлении оккупированного города Токмак Запорожской области. По их данным преодолели российское минное поле к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город.

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