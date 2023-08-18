Отмечается, что украинские войска уже преодолели минное поле захватчиков к северу от города.

Вооруженные силы Украины уже продвигаются в направлении оккупированного города Токмак Запорожской области. Оно является ключевым пунктом на пути то Мелитополя.

"Украинские войска преодолели российское минное поле к северу от Токмака и сейчас вступают в бой с первой линией российской обороны, которая удерживает город", — сообщает CBS News со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В издании напомнили, что Мелитополь входит в стратегические цели ВСУ, поскольку это важный транспортный узел, который ведет в оккупированный Крым. Отмечается, что освобождение Токмака с последующим продвижением в Мелитополь будет сложной задачей для украинского контрнаступления. Однако отмечается, что с начала лета ВСУ добиваются все больших успехов

Видео дня

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, в течение суток на фронте состоялось 30 боевых столкновений. ВСУ ликвидировали уже 256 510 оккупантов.

По данным американских аналитиков, российские силы приложили значительные усилия, ресурсы и персонал для содержания работного и Урожайного, поэтому последние успехи Украины в этих районах свидетельствуют о деградации российской обороны. Вероятность того, что российским силам придется отойти на второстепенные подготовленные оборонительные позиции без существенной поддержки в случае прорыва украинских войск, возрастает.

Вас также могут заинтересовать новости: