Это открывает новые перспективы для украинских защитников.

Село Роботино Запорожской области, за которое долго шли бои, было для ВСУ самой большой преградой в продвижении в сторону Токмака.

"Довольно давно идут бои у Работиного, именно по левому флангу от этого села. Между селом Вербовое был забит клин, достигший линии обороны оккупантов. Затем начался процесс продвижения ВСУ по правому флангу между Работиным и Копани. И россияне постепенно оказались в окружении Сил обороны. Освобождение Работиного было предсказуемым процессом. Самое интересное, как дальше будет происходить продвижение Сил обороны, потому что Роботино открывает ВСУ путь на Токмак. Пока рано говорить об открытом пути, потому что ВСУ нужно освободить еще три села - Новопрокоповку, Ильченково и Сладкую Балку по трассе Т-04-08", - пояснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, с освобождением Работиного для ВСУ открываются совсем другие перспективы на этом направлении.

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"Этот населенный пункт расположен на границе между первой и второй линией обороны захватчиков. Путь к Работиному был очень сложен, потому что пролегал через минные поля. С освобождением Работиного открываются уже другие перспективы по продвижению к Токмаку", - подытожил эксперт.

ВСУ имеют успех на Запорожском направлении

Как сообщал УНИАН, 21 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр проинформировала, что ВСУ преуспели в продвижении в направлении юго-восточнее Работиного и южнее села Малой Токмачки Пологовского района Запорожской области.

Сегодня бойцы 47-й ОМБР подтвердили, что прорвались в село. Сейчас Силы обороны Украины эвакуируют жителей из села Работино, возле которого украинские бойцы в последние дни достигли успехов и теперь россияне обстреливают этот населенный пункт из артиллерии.

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