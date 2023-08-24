В оккупированному Токмаке на Запорожье мощный взрыв прогремел на военной базе российских оккупантов. Об этом сообщают местные паблики в Телеграм.
"Токмак. Обстрел командного пункта и места размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии ВС РФ", - пишет канал "Токмак это Украина".
На опубликованных кадрах видно грибовидное облако дыма, которое вздымается после первоначального взрыва. Также с того же места начинает подниматься густой черный дым. В момент съемки хорошо слышен пролет, вероятно, еще одной ракеты, что заставило оператора немедленно упасть на землю.
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В ГУР сообщили, что этой ночью в оккупированном Крыму украинские военные высадились на мысе Тарханкут и провели диверсионный рейд. Утверждается, что спецназовцам удалось повредить четыре быстроходных катера врага и уничтожить по меньшей мере 30 оккупантов.
Непосредственно на фронте продолжаются изнурительные бои. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Силы обороны продвигаются в условиях отчаянного сопротивления российских оккупантов. В то же время на Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать и продолжает осуществлять многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру.