Бавовна посетила одно из подразделений 58-й общевойсковой армии ВС РФ.

В оккупированному Токмаке на Запорожье мощный взрыв прогремел на военной базе российских оккупантов. Об этом сообщают местные паблики в Телеграм.

"Токмак. Обстрел командного пункта и места размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии ВС РФ", - пишет канал "Токмак это Украина".

На опубликованных кадрах видно грибовидное облако дыма, которое вздымается после первоначального взрыва. Также с того же места начинает подниматься густой черный дым. В момент съемки хорошо слышен пролет, вероятно, еще одной ракеты, что заставило оператора немедленно упасть на землю.

Война в Украине - последние новости

В ГУР сообщили, что этой ночью в оккупированном Крыму украинские военные высадились на мысе Тарханкут и провели диверсионный рейд. Утверждается, что спецназовцам удалось повредить четыре быстроходных катера врага и уничтожить по меньшей мере 30 оккупантов.

Непосредственно на фронте продолжаются изнурительные бои. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, Силы обороны продвигаются в условиях отчаянного сопротивления российских оккупантов. В то же время на Купянском направлении враг не оставляет попыток наступать и продолжает осуществлять многочисленные обстрелы, пытаясь поразить инфраструктуру.

Вас также могут заинтересовать новости: