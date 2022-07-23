Если все-таки заставят войти в эту войну несколько тысяч военных или какую-то часть регулярной армии, то, по словам советника Тихановской, это может привести к неожиданным последствиям.

Теоретически вместе с российскими диверсионными группами на территорию Украины могут зайти силы специальных операций Беларуси, но не регулярная армия.

Такое мнение высказал старший советник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской Франак Вячорка Новостям.LIVE.

"Насколько долго они (Силы спецопераций Беларуси – ред.) пробудут в Украине, я не знаю, потому что морали и понимания, зачем воевать там, среди них нет. В общем, как показывает история, белорусы - не лучшие наемники. Поэтому их "вторжение" продлится недолго. Это может быть какая-то показательная операция, чтобы опорочить и замазать Беларусь в кровь", - сказал Вячорка.

Если же заставят войти в эту войну несколько тысяч военных или же какую-то часть регулярной армии, то, по словам советника Тихановской, это может привести к неожиданным последствиям.

"Многие будут сдаваться и переходить на сторону Украины. Похожий случай был на прошлой неделе с офицером пограничных войск Беларуси, который перешел на сторону Украины, отметив, что таких, как он, много. И я в это верю", - отметил он.

Вячорка выразил убеждение, что в целом те, кто сейчас находится в Беларуси - заложники. Уехать оттуда невозможно даже через Россию. Сбежать через лес и болота тоже сложно.

Отвечая на вопрос, могли ли белорусские военные воевать в Украине за деньги, советник Тихановской отметил, что наемники могут быть всегда.

"К российским операциям в Сирии вербовали и белорусов, и украинцев, и даже из Западной Европы лиц российского происхождения. Это ничего не значит, ведь всегда есть психи", - отметил он.

"Но чтобы белорусы системно воевали группой - таких доказательств не было. Пропаганда заинтересована, чтобы поссорить между собой украинцев и белорусов. Хочется, чтобы белорусы показали себя достойно. Мы продемонстрируем и поддержку и солидарность украинскому народу, чтобы спасти наше доброе имя", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 21 июля непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины. Однако он цинично заявил, что "не они убивают людей".

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