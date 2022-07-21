Силы обороны Украины все же готовятся к возможному нападению.

Государственная пограничная служба не фиксирует увеличение количества воинских подразделений на территории приграничных регионов Беларуси.

Об этом во время всеукраинского телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Те подразделения, которые они держат рядом с границей, не являются ударной группировкой, которая могла бы осуществить вторжение на территорию нашей страны. В последнее время мы не видим увеличения количества этих подразделений, в том числе по личному составу. Также мы не фиксируем изменений в их действиях: они прибывают к границе, происходит их ротация", - сказал он.

Однако, несмотря на это, ни Государственная пограничная служба, ни ВСУ не исключают возможности приобщения подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь к войне России против Украины и попытки осуществить вторжение.

"Поэтому мы готовы к этому. Как линия границы, так и приграничные территории укреплены всеми необходимыми инженерными средствами, чтобы встретить и дать достойный отпор тем, кто попытается вторгнуться на территорию нашей страны", - сказал он.

Как известно, Беларусь продолжает отправлять России боеприпасы, проводит длительные военные учения на границе с Украиной. В стране объявлены военные сборы у границы с Украиной, гражданам вручают повестки.

В последние дни активно распространяется информация о том, что возможно новое наступление на Украину, на этот раз - со стороны Вооруженных сил Беларуси.

В частности, Генштаб ВСУ сообщал, что со стороны Беларуси на Волынском и Полесском направлениях возможные провокации.

Впрочем, по словам советника председателя ОПУ Алексея Арестовича, бояться нападениясо стороны Беларуси не стоит. Другой советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказывал мнение, что слухи о нападении Беларуси являются ничем иным, как очередной спекуляцией российской пропаганды с целью посеять панику в Украине.

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