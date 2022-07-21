Белорусский диктатор заявил, что его страна участвует в "операции" и поддерживает Россию.

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что Беларусь помогает России в агрессии против Украины. Однако он цинично заявил, что "не они убивают людей".

Об этом он заявил в интервью французскому журналисту, пишет белорусское агентство "БелТА".

По его словам, Беларусь "ни техникой, ни живой силой не воюет в Украине", а все удары, нанесенные по Украине с территории его страны он считает "превентивными". Диктатор уверяет, что в противном случае силы НАТО напали бы и на Беларусь, и на РФ.

"Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем вы нацелились против нас? Вы хотите сказать, что я должен был сидеть и ждать, пока на голову белорусскому народу ракеты начнут падать? Нет. Я поддерживаю Россию в том, что они вас предупредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО – не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете: ваши наемники и ваше оружие . Так вы же еще больше агрессоры, чем я", - заявил Лукашенко.

Он также назвал роль Беларуси в войне против Украины. По его словам, белорусы "не убивают людей", а наоборот "помогают лечить раненых".

"Мы до сих пор говорим: дда, мы участвуем в операции. Но как мы закрыли запад, юго-запад Беларуси, чтобы вы оттуда не ударили в спину русским. Вот наше участие. Да, мы лечили раненых, погибших людей, которые принимали на территорию Беларуси. Мы лекарства передавали и передаем украинцам, и россиянам. Это наше участие в этой операции. Мы людей не убиваем", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Лукашенко признался его режим сотрудничает с подконтрольными России террористическими группировками в ОРДЛО, а также в оккупированном Крыму. Де-факто, это признание псевдореспублик.

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