Секретарь СНБО призвал перестать все время ждать "каких-то неприятностей".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявления о "сотнях тысяч ракет, которыми будут кошмарить" Украину.

В эфире национального телемарафона он призвал граждан перестать все время ждать "каких-то неприятностей".

"Я хочу предупредить, что информацию нужно тщательно анализировать. Россия вбрасывает много дезинформации. Мы должны опираться только на официальные сообщения. Люди, которые называют себя военными экспертами и не вылезают с экранов, я хотел бы, чтобы они пользовались только проверенной информацией", — подчеркнул Данилов.

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По его словам, украинские власти обязательно предупредят граждан, когда будет ракетный обстрел.

"Есть система оповещения, она работает. Они занимаются уничтожением нашей энергосистемы более чем два месяца, это непростая задача, специалисты занимаются вопросом, чтобы свет не выключался у наших граждан. Атаки будут, но мы делаем все, чтобы энергосистема выстояла", — подытожил секретарь СНБО.

Война в Украине: последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины ситуация в энергосистеме является тяжелой. В большинстве регионов введены аварийные отключения света.

Согласно оценкам экспертов, следующий массированный удар России по Украине с участием бомбардировщиков неизбежен. Эксперты предупреждают о новой мощной воздушной атаке РФ, анализируя спутниковые снимки аэродрома "Энгельс-2" под Саратовом.

В Раде предупредили украинцев, что полностью восстановить энергосистему Украины в течение зимы будет невозможно. Отмечается, что в Европе нет такого количества оборудования, которое требует Украина, для его изготовления необходимо не менее шести месяцев.

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