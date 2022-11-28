По словам Данилова, Украина нуждается в ракетах дальнего действия.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что предоставление дальнобойных ракет стало бы наиболее эффективным решением кризиса в энергосистеме Украины.

Как он написал на своей странице в Twitter, речь идет о ракетах дальностью 800 км и более.

"Лучшее и наиболее эффективное решение энергетической проблемы для Украины – ракеты дальностью 800 и более км, что позволит значительно сэкономить на генераторах", – подчеркнул Данилов.

Видео дня

Ситуация в энергосистеме Украины

Из-за российских ударов по объектам критической инфраструктуры Украины ситуация в энергосистеме является тяжелой. В большинстве регионов введены аварийные отключения света, а графики стабилизационных отключений не действуют.

28 ноября стало известно, что согласно распоряжению НЭК Укрэнерго, нужно снизить 60% мощности потребления Киева. В ДТЭК отметили, что свет в Киеве будут давать по два-три часа дважды в сутки.

В то же время генеральный директор Государственного энерготрейдера "Энергетическая компания Украины" Виталий Бутенко сказал, что украинцы должны экономить электричество после восстановления энергоснабжения поскольку это помогает быстрее восстанавливать разрушенные российскими оккупантами энергосети.

Вас также могут заинтересовать новости: