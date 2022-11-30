Если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то в ближайшей перспективе будет возможно стабилизировать и сократить время отключения электроэнергии.

Ситуация в энергосистеме улучшается с каждым днем. Сейчас специалисты занимаются увеличением объема генерации.

"Ситуация (в энергосистеме - УНИАН) улучшается с каждым днем. Потому что ключевое для нас - увеличить объем генерации. Соответственно, чем больше с каждым днем мы увеличиваем объем генерации, тем больше это сокращает дефицит в энергосистеме. И если не будет дальнейших обстрелов энергосистемы, то мы видим, что в ближайшей перспективе мы сможем стабилизировать и сократить время отключения. Более того, это уже будут плановые отключения, то есть когда люди будут понимать промежуток времени, в течение которого не будет электроэнергии", - сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире информационного телемарафона.

Министр подчеркнул, что с точки зрения наличия ресурсов - газа и угля - причин для нестабильной работы энергосистемы нет. Однако, по его словам, есть повреждения в генерациях, которые невозможно быстро восстановить.

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"Но в любом случае мы можем использовать те механизмы, которые есть, в частности, возможность импорта электроэнергии, чтобы стабилизировать систему еще больше", - добавил Галущенко.

Атака на энергосистему Украины

23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Ударам подверглись жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

Многие регионы остались без электро-, водо-, теплоснабжения и связи. Наихудшая ситуация сложилась в Киеве и Одесской области.

За повреждения энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, в связи с этим в регионах введены аварийные отключения электроэнергии.

По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, сейчас перед НЭК "Укрэнерго" стоит задача минимизировать неравномерное отключение потребителей от электроэнергии.

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