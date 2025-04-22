Россияне перед Пасхой пытались прорвать оборону на Запорожском направлении, пойдя на массированный штурм позиций Сил обороны Украины.
Официальный канал специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" опубликовал видео с кадрами уничтожения российской группировки и сообщил о значительных потерях оккупантов.
"Незадолго до Пасхальных праздников враг попытался осуществить массированный штурм позиций Сил обороны и безопасности Украины, в частности, в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан". Задействовали более 300 человек, 40 единиц боевой бронированной техники, 3 танка и около 10 багги, которые выступили 6 колоннами", - говорится в сообщении.
Но как только вражеские колонны двинулись, началась работа операторов FPV "Artan Syndicate" и артиллеристов "Артана". Первые 3 БМП сожгли еще за 8 километров до линии соприкосновения.
Остальные колонны так же "разобрали" на подступах к нашим позициям", - сообщил командир "Артана" "Титан".
"Благодаря профессиональной работе "Артана" совместно с другими подразделениями СОУ штурм был сорван. Наши воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц техники, около 100 оккупантов", - сообщили в подразделении разведки.
Война в Украине - РФ идет в массированные штурмы
Как сообщал УНИАН, в частности в марте были опубликованы кадры с успешными действиями Сил обороны по разгрому колонн врага под Торецком Донецкой области и в Серебрянском лесу на Луганщине.
Так, на Торецком направлении вместо "традиционных" малых групп россияне задействовали бронированную технику, которая перевозила десант. Вражескую колонну заметили аэроразведчики, скорректировав артиллерию и дроны.
В Серебрянском лесу Силы обороны Украины разгромили российскую бронетехнику, которая была скрыта для наступления на позиции ВСУ. Был поражен многоцелевой транспортер-тягач и уничтожены четыре боевые бронемашины.