Враг двинулся на позиции украинских защитников колоннами, задействовав более 300 человек, более 50 единиц техники, преимущественно бронированной.

Россияне перед Пасхой пытались прорвать оборону на Запорожском направлении, пойдя на массированный штурм позиций Сил обороны Украины.

Официальный канал специального подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины "Артан" опубликовал видео с кадрами уничтожения российской группировки и сообщил о значительных потерях оккупантов.

"Незадолго до Пасхальных праздников враг попытался осуществить массированный штурм позиций Сил обороны и безопасности Украины, в частности, в зоне ответственности подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан". Задействовали более 300 человек, 40 единиц боевой бронированной техники, 3 танка и около 10 багги, которые выступили 6 колоннами", - говорится в сообщении.

Но как только вражеские колонны двинулись, началась работа операторов FPV "Artan Syndicate" и артиллеристов "Артана". Первые 3 БМП сожгли еще за 8 километров до линии соприкосновения.

Остальные колонны так же "разобрали" на подступах к нашим позициям", - сообщил командир "Артана" "Титан".

"Благодаря профессиональной работе "Артана" совместно с другими подразделениями СОУ штурм был сорван. Наши воины уничтожили или вывели из строя 15 единиц техники, около 100 оккупантов", - сообщили в подразделении разведки.

Война в Украине - РФ идет в массированные штурмы

Как сообщал УНИАН, в частности в марте были опубликованы кадры с успешными действиями Сил обороны по разгрому колонн врага под Торецком Донецкой области и в Серебрянском лесу на Луганщине.

Так, на Торецком направлении вместо "традиционных" малых групп россияне задействовали бронированную технику, которая перевозила десант. Вражескую колонну заметили аэроразведчики, скорректировав артиллерию и дроны.

В Серебрянском лесу Силы обороны Украины разгромили российскую бронетехнику, которая была скрыта для наступления на позиции ВСУ. Был поражен многоцелевой транспортер-тягач и уничтожены четыре боевые бронемашины.

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