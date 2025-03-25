Поражен многоцелевой транспортер-тягач и уничтожены четыре боевые бронемашины.

В Серебрянском лесу на Луганщине Силы обороны Украины разгромили российскую бронетехнику, которая была скрыта для наступления на позиции ВСУ. Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица").

"На Луганщине пилоты комендатуры быстрого реагирования разведывательно-ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" бригады "Месть" разрушили вражеские планы. Оккупанты готовились к штурму - скрыли бронетехнику в Серебрянском лесу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы дронов точными ударами отработали по российской бронетехнике и лишили захватчиков нескольких бронемашин. Всего в результате удачной работы поражено МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный), уничтожено четыре боевые бронемашины.

На видео, которое обнародовали военные, можно увидеть, как украинские защитники превращают вражескую технику в металлолом.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, в Донецкой области ВСУ с помощью дронов уничтожили российский танк и систему радиоэлектронной борьбы "Житель". Оккупанты попытались прорваться в направлении украинских оборонительных позиций под прикрытием указанной системы радиоэлектронной борьбы. Однако операторы дронов пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" разбили танк и систему РЭБ, которая его прикрывала.

Также мы рассказывали, как во время перестрелки украинский защитник ликвидировал врага обычным шлемом. Это произошло, когда захватчики пытались подойти ближе к блиндажу Сил обороны и вступили в стрелковый бой.

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