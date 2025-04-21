Любое соглашение о прекращении огня потребует надежных механизмов мониторинга, публичных и официальных условий и четко определенных временных рамок

Предложенное Россией "пасхальное перемирие" подчеркивает необходимость того, чтобы текст любого соглашения о прекращении огня или мире был общедоступным, официально согласованным в наступление всеми сторонами и включать надежные механизмы мониторинга. Такой главный вывод сделали аналитики Института изучения войны, анализируя ситуацию на фронте за период 30-часового прекращения огня.

Как отмечают аналитики, данные NASA Fire Information for Resource Management (FIRMS) показывают обнаруженные спутником тепловые аномалии вдоль линии фронта 20 апреля, которые могут указывать на военную активность. При этом подчеркивается, что ISW не может независимо проверить конкретные сообщения о нарушениях, сделанные российскими или украинскими источниками.

В ISW напоминают, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 20:00 российские силы на "всех основных направлениях фронта" провели наземные атаки и удары беспилотников и артиллерии по украинским силам. Зеленский также заявил, что российские силы провели атаки на Сиверском, Торецком и Запорожском направлениях, при этом наиболее интенсивные наступательные операции проводились на Покровском направлении.

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В заявлении Зеленского от 16:00 20 апреля также сообщалось о нарушениях перемирия Россией в Курской области, хотя ранее Зеленский заявил, что Путин не продлил перемирие на Курскую и Белгородскую области.

В то же время Министерство обороны России заявило 20 апреля, что российские силы "строго" соблюдали перемирие, и именно украинские силы наносили удары с использованием беспилотников и артиллерии по российским.

Украинские и российские источники отметили, что боевые действия ослабли, но не прекратились полностью на некоторых направлениях, включая Купянское, Покровское и Торецкое направления, и что боевые действия на других направлениях временно прекратились около 18:00 19 апреля, но вскоре возобновились с различной частотой и интенсивностью.

"Временное соглашение о прекращении огня в отношении ударов по гражданской инфраструктуре — и особенно общее соглашение о прекращении огня — потребует надежных механизмов мониторинга, публичных и официальных условий и четко определенных временных рамок. Кремль может продолжать использовать любые неопределенные будущие соглашения о прекращении огня, чтобы скрыть отклонение Россией предложений США и Украины о прекращении огня и обвинить Украину в нарушении условий", - подчеркивают аналитики.

Как прошло "пасхальное перемирие"

19 апреля российский диктатор Путин заявил о пасхальном перемирии на 30 часов. Согласно его заявлению, все боевые действия должны были прекратиться с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский на это предложил России отказаться от дальнобойных дроновых и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре на 30 суток с возможностью продления. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не давал команды о продлении так называемого "пасхального перемирия".

При этом по состоянию на вечер 20 апреля было зафиксировано 67 российских штурмов, больше всего - на Покровском направлении. Также Россия осуществила 1355 обстрелов, из них 713 - из тяжелого вооружения, и 673 раз применила FPV-дроны.

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