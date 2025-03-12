Под Торецком ВСУ разгромили танковую колонну с десантом: враг сменил тактику (видео)

Украинские "рыцари" показали, как уничтожают "танки-сараи".

На Торецком направлении 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, входящая в состав оперативного командования "Юг" Сухопутных войск ВСУ, отбили штурм российских оккупантов. В нем вместо "традиционных" малых групп россияне задействовали бронированную технику, которая перевозила десант. Об этом рассказала пресс-служба бригады и обнародовала соответствующее видео.

"На Торецком направлении у россиян весеннее обострение. Вместо малых групп оккупанты стали посылать танки-сараи набитые пехотой, но результат не изменился. Вражескую колонну заметили наши аэроразведчики, скорректировав артиллерию и дроны. После чего танки уже встретили пилоты подразделений R.V., Батальона беспилотных систем 28-й бригады и РУБпАК "Феникс", - говорится в сообщении.

По словам военных, несмотря на всю "защиту", два танка оккупантов удалось уничтожить. Еще два начали убегать, оставив своих штурмовиков на произвол судьбы. В результате российский десант в панике разбежался кто куда.

"Кто-то оказался в открытом поле, некоторые прятались в кустах, а наиболее "фартовые" успели спрятаться в норы. Но закончили все одинаково. ББпС, R.V., "Kurt&Company" и артиллеристы смешали всех с землей", - заявили военные.

На видео, которое обнародовала бригада, можно увидеть, как передвигается вражеская техника, которая обшита "защитными устройствами", из-за чего действительно напоминает сараи "на ходу". Украинские военные крушат ее и начинают, по их словам, охоту на российский десант. Часть оккупантов спряталась, но все равно были ликвидированы.

Война в Украине - главные новости фронта

Как писал УНИАН, в Курской области украинские военные удачно отбили штурм россиян, который стоил противнику более 9 млн долларов. Как рассказали в бригаде "Магура", каждое "наступление" россиян сопровождается фаер-шоу.

По словам украинских военных, в первой волне атаки приняли участие три танка и два бронетранспортера противника. В результате уцелел только один БТР. Вторая волна: еще два танка - "Магура" вместе со смежниками один танк сожгли, второй - подбили. В подразделении подсчитали потери врага за этот штурм: минус 4 танка на более 8 млн долларов и БТР, который стоит около 1 млн долларов.

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