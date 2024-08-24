По словам президента, враг был поражен.

В субботу, 24 августа, состоялось первое и успешное боевое применение украинской ракеты-дрона "Паляниця", враг был поражен. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятия ко Дню Независимости.

"Именно сегодня состоялось первое и успешное боевое применение нашего нового оружия. Абсолютно нового класса оружия – украинской ракеты-дрона "Паляниця". Это новый наш метод возмездия агрессору. Враг был поражен", – сказал президент.

По его словам, врагу будет очень сложно даже произнести, что именно "прилетело".

Видео дня

Развитие украинского вооружения

В августе президент Украины Владимир Зеленский сказал, что по итогам года Украина изготовит более миллиона дронов, а за июль месяц украинские Силы обороны применили больше дронов, чем враг. Было принято решение увеличить финансирование ракетной программы для наращивания выпуска ракет отечественного производства.

С начала полномасштабной войны в Украине Силы обороны успешно используют украинскую разработку Р-360 "Нептун". В августе сообщалось, что Румыния планирует сотрудничать с Украиной по разработке отечественных противокорабельных ракет Р-360 "Нептун" по примеру других стран Европы.

Вас також можуть зацікавити новини: