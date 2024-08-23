Украина усилила удары дронами вглубь России, страдают авиабазы, - WSJ

Украинцы вынуждены применять беспилотники собственного производства, ведь имеют запрет на использование дальнобойных ракет.

Украина использовала беспилотные летательные аппараты для нападения на авиабазу в Волгоградской области России утром в четверг, 22 августа, в ходе эскалации кампании дальних ударов.

Как пишет The Wall Street Journal, в СБУ заявили, что удар был направлен по складам с топливом и планирующими бомбами, которые Россия сделала ключевым оружием в своих последних наступательных операциях, чтобы пробить дыры в украинской обороне.

Российские власти в Волгограде заявили, что в результате падения беспилотника вспыхнул пожар на военной авиабазе в поселке Мариновка. На неподтвержденном видео, опубликованном в российских соцсетях, видно, как горит авиабаза Мариновка, а в небо поднимается густой дым. Министерство обороны России заявило, что за ночь якобы отразило атаки беспилотников над пятью другими регионами.

Видео дня

Украина также нанесла удар по железнодорожной паромной переправе в четверг, которая перевозит топливо между материковой частью России и оккупированным украинским полуостровом Крым. Украина пыталась использовать удары, чтобы изолировать полуостров.

Беспилотники вместо ракет

Украина полагается на взрывоопасные беспилотники отечественного производства, чтобы наносить удары в глубь России, поскольку у нее немного собственных ракет большой дальности, а США и другие партнеры запрещают ей использовать на территории России свои ракеты большой дальности. За последние недели Украина нанесла серии ударов по российской ПВО, складам горючего и боеприпасов, а также авиации.

В то же время Украина призывает США развязать себе руки, позволив использовать в России ракеты американского производства, известные как ATACMS.

"Наши украинские беспилотники работают именно так, как должны. Но есть вещи, которые невозможно сделать с помощью дронов. К сожалению. Нам нужно другое оружие - ракетное", - заявил на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский.

Усиленная кампания беспилотников в Украине происходит в тот момент, когда силы Киева пытаются консолидировать контроль над частью российской территории, которую они захватили во время молниеносного вторжения в Курскую область. Офис Зеленского в четверг обнародовал кадры его первого публичного визита в приграничную Сумскую область - плацдарм для вторжения. Там он встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским. Президент сказал, что Украина контролирует еще один населенный пункт в Курской области, а также захватила в плен больше россиян.

Сырский проинформировал Зеленского об усилиях по укреплению восточной линии фронта Украины в районе стратегических городов Покровск и Торецк. Россия наступает на эти два города и еще не перебросила оттуда значительные силы, чтобы противостоять украинскому вторжению на Курском направлении.

Ранее на этой неделе Зеленский заявил, что приглушенный ответ России на вторжение в Курск продемонстрировал, что опасения Запада относительно эскалации преувеличены.

"Если бы наши партнеры сняли все текущие ограничения на использование оружия на территории России, нам не нужно было бы физически входить, в частности, в Курскую область, чтобы защитить наших украинских граждан в приграничных населенных пунктах и устранить потенциал России для агрессии. Любое дальнейшее промедление со стороны наших партнеров по средствам дальнего действия де-факто становится, пожалуй, самой эффективной поддержкой наступательного потенциала России", - сказал Зеленский.

Администрация Байдена ослабила ограничения на использование американского оружия после того, как Россия снова вторглась в Харьковскую область на севере Украины в мае, позволив Киеву использовать артиллерию и стрелять ракетами малой дальности с пусковых установок Himars по командным пунктам, складам оружия и другим объектам через границу. Но эта политика не давала Украине разрешения на использование ракет большой дальности ATACMS на территории России.

Беспилотники донимают Россию

С тех пор Украина наращивала удары беспилотников. Российские власти заявили в среду, что им удалось предотвратить серию атак беспилотников на Москву и другие регионы. Стратегическое хранилище нефти на юге Ростовской области горело несколько дней после атаки беспилотников. На прошлой неделе украинский чиновник заявил, что Киев совершил крупнейшую атаку беспилотников на российские военные аэродромы с начала войны, нанеся удары по Воронежу, Курску, Саваслейке и Борисоглебску. А запасы управляемых бомб были уничтожены во время атаки украинского беспилотника на аэродром в Липецке в начале этого месяца.

Несмотря на то, что удары беспилотников причиняют России боль, ущерб пока не является стратегически значимым, сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне, который изучает воздушную силу и технологии.

"Однако текущий уровень ущерба, нанесенного авиабазам, - это то, с чем русские не могут просто согласиться в долгосрочной перспективе, поскольку со временем это станет серьезной проблемой для воздушных сил", - сказал он.

Нацелившись на авиабазы в глубине России, Украина может заставить Москву перевести системы противовоздушной обороны подальше от прифронтовых районов.

Удары беспилотников также могут побудить Россию переместить часть своих истребителей и ударных истребителей на базы гораздо дальше от Украины. По словам Бронка, это уже уменьшило частоту вылетов планирующих бомб, заставив их летать в среднем дальше к своим базам.

Ранее Украина сбивала российские самолеты с планирующими бомбами, но для этого нужно рискнуть дефицитными системами противовоздушной обороны, переместив их близко к линии фронта.

Растущее количество и радиус атак украинских беспилотников все больше мешает России, сказал Дуглас Барри, старший научный сотрудник отдела военной аэрокосмической отрасли Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Несмотря на то, что украинские беспилотники не могут заменить тип ракет большой дальности, на использование которых она хочет получить разрешение, они заставляют Россию думать о том, где она размещает свою авиацию и противовоздушную оборону.

Украинские беспилотники атаковали пять областей РФ - что известно

Российские власти заявили, что в ночь на 21 августа была одна из самых масштабных атак БПЛА на объекты Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram написал об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье. Отмечает, что якобы сбито 10 БПЛА. "Это была одна из самых масштабных атак на Москву с помощью беспилотников за все время", _ отмечает Собянин.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 августа атаки беспилотников и ракет зафиксировали минимум в пяти регионах России.

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