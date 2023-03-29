После начала полномасштабного вторжения России в Украину он переехал на временно оккупированную территорию Херсонской области.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему чиновнику из Одесской области, который формирует "российский батальон" из жителей Херсонской области.

Об этом речь идет в сообщении в Telegram-канале СБУ. Отмечается, что служба собрала доказательную базу на еще одного коллаборанта, который помогает российским оккупантами на временно оккупированной части юга Украины.

"Фигурантом является бывший чиновник из Одесской области Александр Коротаев. Ранее он был заместителем начальника Главного управления МЧС (сейчас ГСЧС) в Одесской области", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения он переехал на временно оккупированную территорию Херсонской области.

"Там присоединился к местной оккупационной администрации и по поручению гауляйтера Сальдо формировал новый военный батальон для захватчиков. В состав этой группировки враг пытался принудительно "мобилизовать" максимальное количество местных жителей", - отметили в СБУ.

При этом, говорится в сообщении, злоумышленник лично агитировал граждан вступать в ряды захватчиков и воевать против Украины.

"Кроме того, в своих публичных выступлениях перед людьми он оправдывает вооруженную агрессию РФ, временный захват Крыма и военные преступления рашистов", - рассказали в спецслужбе.

Так, на основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 7 ст. 111-1 (добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории); ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников).

Сейчас коллаборант скрывается на временно оккупированной территории на юге Украины. Сотрудники Службы безопасности проводят комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Борьба с коллаборантами в Украине

Служба безопасности Украины задержала коллаборанта, который во время оккупации Купянска устроился в МВД РФ, чтобы фабриковать дела против украинцев. За это коллаборант ежемесячно получал "зарплату" от оккупантов.

А 24 марта украинские пограничники задержали священника с тесными московскими связями и недействительным паспортом.

Вас также могут заинтересовать новости: