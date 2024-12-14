Украина убеждает солдат КНДР сдаваться в плен: СМИ раскрыли детали

С этой целью украинцы ведут мощную информационную кампанию, предлагая северокорейцам выгодные условия сотрудничества.

Украина пытается убедить северокорейских военных сдаваться в плен, вместо того чтобы воевать на стороне России. Украинские спецслужбы используют беспилотники и специальные снаряды для распространения листовок, а также снимают видео с призывом к дезертирству среди северокорейских солдат, сообщает Euronews.

Пресс-секретарь проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко рассказал, что "конечно, не все хотят воевать".

"Мы очень хорошо знаем условия жизни в Северной Корее", - отметил он. "Поэтому многие видят в этом шанс сбежать от режима и уехать в другую страну".

Видео дня

Украинские усилия осуществляются в рамках программы "Хочу жить", которая ранее способствовала сдаче в плен российских военных. С октября 2022 года Россия заблокировала доступ к горячей линии и чат-боту проекта, однако эти сервисы остаются доступными через VPN.

По словам официальных лиц Южной Кореи, Украины и США, Северная Корея направила тысячи военных в поддержку России в войне против Украины.

Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко сообщил Голосу Америки, что это количество может достигать 15 тысяч с ротацией каждые два-три месяца, а в течение года в России могут служить до 100 тысяч северокорейских военных.

Как отмечает Business Insider, в украинских листовках отмечается, что основатель Северной Кореи Ким Ир Сен не поддерживал идеи сотрудничества с российскими "империалистами". Листовки также содержат инструкции о том, как сдаться, и разъяснение гарантий и льгот для тех, кто решит это сделать.

Виталий Матвиенко отказался раскрывать другие методы убеждения северокорейских военных.

В начале декабря проект "Хочу жить" опубликовал в Telegram видео, на котором северокорейский доброволец в ВСУ призывает своих соотечественников воспользоваться возможностью сдаться:

"Мы не просто примем вас, но и поможем начать новую жизнь", - отметил он. "Здесь вас ждут поддержка, работа, возможность жить достойно. Даже деньги, чтобы начать свой путь с чистого листа".

В тексте к видео отмечается, что Украина гарантирует гуманитарное обращение с военнопленными. "Вдали от "Большого брата", который следит за всеми жителями Северной Кореи, грех не воспользоваться этой уникальной возможностью", - говорится в сообщении.

В октябре украинская военная разведка заявила о готовности обеспечить северокорейских военных, которые сдались, удобными условиями проживания и горячим питанием. Было опубликовано видео на корейском языке, демонстрирующее лагеря для военнопленных и блюда, которые там подают.

Южнокорейская разведка подсчитала, что Россия платит около 2000 долларов в месяц за каждого северокорейского солдата. Однако, по словам Брюса В. Беннетта, специалиста по Северной Корее в RAND Corporation, эти деньги, вероятно, идут непосредственно к северокорейской элите. "Возможно, небольшая сумма или даже ничего "не доходит до самих солдат", - отметил он.

Войска КНДР в Украине - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что около 12 тысяч солдат КНДР находятся в Курской области. По его словам, силы Северной Кореи учатся войны в реальности и привезут эти навыки домой.

В то же время в ГУР сообщили, что контингентом северокорейских войск в России командует три генерала. По информации украинской разведки, войска КНДР уже помогают России вести агрессию против Украины.

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