По его убеждению, против России воюет якобы не Украина, а "целый блок НАТО".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "не хотел бы, чтобы беларусы воевали". Он убеждает, что Беларусь якобы не готовит никакого вторжения в Украину.

Об этом пишет подконтрольное режиму Лукашенко агентство "БелТА".

"Вы не думайте, что я здесь планирую какое-то нападение, вот Украину будем бомбить с территории Беларуси и так далее. Нет у меня никакого желания, чтобы ваши и мои дети воевали. Во имя чего? Нам надо утихомириться. Никакая Украина не воюет сегодня. Сегодня с Россией воюет весь блок НАТО и Америка прежде всего", - заявил Александр Лукашенко.

Несмотря на эти заявления, Лукашенко и его режим активно способствуют России и позволяют бомбить мирные украинские города с территории Беларуси. В частности, ранее стало известно, что РФ готовится к массированному ракетному удару по Украине с территории Беларуси.

Воздушные силы Украины не исключают вооруженных провокаций врага ко Дню Независимости 24 августа, в том числе из Беларуси.

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