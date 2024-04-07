По словам ротного медика одного из штурмовых батальонов "Айдара" Татьяны Лисициной, 25 лет - это уже достаточно зрелый возраст.

Ротный медик одного из штурмовых батальонов "Айдара" Татьяна Лисицына заявила, что украинцы должны сами понимать, кто должен защищать нашу страну, поскольку все это прописано в Конституции.

"У нас ребята были 19 лет, которые встретили эту полномасштабную войну еще на Мариупольском направлении, потому что наш батальон встречал Российскую Федерацию во время их наступления. У нас много ребят погибло, только в моей роте погибло три парня 19 лет. Конечно, я считаю, что это дети - им нечего еще делать на войне, но другая сторона медали - 25 лет. Взрослый парень, а кто, как не мы будем защищать эту землю? Опять же я возвращаюсь к этому вопросу, потому что никто кроме нас, никто не придет к нам защищать своих родителей, защищать своих женщин, своих детей", - сказала она в эфире "Эспрессо".

По словам Лисициной, в "Айдаре" женщины стоят вместе с мужчинами на обороне территориальной целостности Украины и все они также разного возраста.

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"Мы говорим не о 20-летних ребятах, 25 лет в принципе достаточно зрелый возраст для того, чтобы принимать решения и отвечать за свои решения, то есть быть ответственным. Многие ребята меньшего возраста сами приходят, хотят мобилизоваться, хотят идти на войну. Конечно, это, видимо, такой юношеский максимализм в них еще играет, но многие из этих ребят имеют успех, они становятся командирами", - добавила медик.

В частности, женщина рассказала о 21-летнем парне из ее подразделения. Он из обычного солдата уже дослужился до командира маленького подразделения. Однако Лисицына также признала, что такое решение власти, вероятно, приняли из-за безысходности - на фронте заканчивается личный состав.

"Но я считаю все-таки, дело не в законе, дело в том, что люди должны сами понимать, кто должен это делать и кто должен идти в эту армию для того, чтобы защитить нашу землю. Сейчас идет речь не о службе, сейчас идет речь о защите своего государства. Мы все знаем, что нам должно государство, но все забывают что мы должны этому государству. Конституцию прочитаем - мы все должны, это наша территориальная целостность. Принимайте решение для себя и тогда у нас будет лучшая ситуация, я думаю", - подытожила она.

Мобилизация в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий законопроект подписал президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля.

Теперь граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с воинского учета призывников и постановке на воинский учет военнообязанных.

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