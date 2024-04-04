По его словам, в соотношении зрелый психологически и здоровое тело - 25-35 лет - это идеальные бойцы.

Оптимальный возраст для мобилизации - мужчины 25-35 лет, это лучшие бойцы. Об этом сказал военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий в эфире "Говорить Великий Львів".

По его словам, нужно отличать минимальный и оптимальный возраст для мобилизации.

"Если говорить об оптимальном, то я сказал бы, что это - 25-35 лет. Это лучшие солдаты. Все же, как бывший командир роты я скажу, что у меня были и 18-летние добровольцы. Я очень колебался вообще, брать ли их. Взял только потому, что понимал, если не возьму, они пойдут сами партизанить. Но это были идейные юноши и девушки. Некоторые из них и сейчас воюют уже с большим опытом. Но набирать 18-летних по обязательной мобилизации я бы, лично, не хотел. Все же, так сложилось, что у нас большинство людей 18-20 лет - это психологически, скорее, подростки, чем взрослые мужчины", - пояснил он.

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По его словам, есть проблемы и с тем, как этими подростками управлять, и с тем, насколько их психика выдержит травмы после пребывания на войне.

"А в 25 лет - это уже взрослый человек, за исключением определенных медицинских случаев. И в 30 лет - это однозначно взрослый мужчина, а 35 - это совсем взрослый и опытный человек, но у него - еще физически здоровое тело", - сказал Дикий.

Он также отметил, что сейчас у нас преимущественно воюют мужчины старше 45 или 50 лет.

"Мужчины старше 45-50 - психологически зрелые, это их плюс как солдат. Но через медицину, через физическую форму не перепрыгнуть. В таком возрасте сложно выдерживать нагрузки. Поэтому в соотношении, чтобы человек был уже зрелым психологически, но еще имел молодое здоровое тело - 25-35 лет - это идеальные бойцы", - отметил военный аналитик.

Относительно минимального возраста для мобилизации, то по мнению Дикого, он должен быть хотя бы от 21 года.

В Украине снизили призывной возраст - детали

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2023 года Верховная Рада проголосовала за снижение предельного возраста призывников до 25 лет.

В частности, им уменьшается предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

2 мая в Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский 2 апреля.

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