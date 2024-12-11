По мнению военного, человеку в 50 лет почти невозможно научиться работать с дроном или с РЭБом.

В Украине нужно снизить призывной возраст до 18 лет потому, что молодые люди быстро учатся и являются "движущей энергией".

Такое мнение высказал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин в интервью LIGA.net.

"Я положительно отношусь к этому вопросу. Объясню, почему: молодые люди гораздо быстрее учатся, молодые люди абсолютно с другой энергетикой воюют. У нас, в бригаде, очень много молодежи воюет и поэтому, опять же, на своих примерах мы можем говорить и показывать то, что эти люди гораздо эффективнее выполняют боевые задачи и они гораздо легче учатся и растут", - подчеркнул он.

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По словам Жорина, человеку в возрасте 45-50 лет научиться работать с дроном или с РЭБом, или еще с каким-то другим сложным средством вообще почти невозможно. В то же время есть исключения, когда 50-летние мужчины в очень хорошей физической форме и хорошо разбираются в технике.

"Есть такие лица, которым по 50 лет, а они бегают физо, как 20-летние и разбираются в технике, но это единицы. Большинство из них уже имеет огромное количество проблем со здоровьем. И они очень сложно поддаются обучению, и, соответственно, им гораздо сложнее выполнить боевую задачу и гораздо сложнее выжить в боевых условиях", - настаивает военный.

Именно молодежь, по мнению Жорина - движущая энергия, поэтому нужно снижать возраст призывников.

Он сказал, что в Третьей штурмовой бригаде большинство - молодые люди, которым от 18 до 35 лет. В том числе есть случаи, когда ребята подавали заявки на вступление в бригаду за неделю до совершеннолетия, чтобы в день рождения (18-летие) "прибежать" и оформлять соответствующие документы.

"Много молодежи у нас, и они реально очень круто воюют, они очень быстро учатся. Это вообще другая энергия подразделения", - утверждает Жорин.

Он также сказал, что не согласен с противниками снижения призывного возраста, которые считают, что это повлияет на демографию Украины. Военный подчеркнул, что сначала надо страну защитить, потому что, если она прекратит свое существование, во всем остальном нет смысла. По его мнению, сначала нужно использовать все возможные инструменты для того, чтобы сохранить государство, а дальше на эту молодежь будет возложена ответственность и за построение будущего.

"Надеюсь, что они (молодые люди - УНИАН) тоже будут уже с другой мотивацией, с другим взглядом, отношением... Я вижу сегодняшнюю молодежь - она другая, она по-другому относится ко всему происходящему. Она выросла на других примерах и поэтому я во многом реально верю в украинскую молодежь. Верю в то, что именно на них, на их плечах и построится и сильная будущая Украина, но для этого нам надо вообще сохранить Украину", - подчеркнул Жорин.

Кто из мобилизованных чаще попадает в штурмовые подразделения

Напомним, по словам начальника сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Монукала, новобранцев в возрасте до 45 лет преимущественно направляют в штурмовые подразделения.

В то же время люди старшего возраста попадают в подразделения обеспечения, артиллерийские и инженерные войска. По словам представителя ТЦК, невозможно определить конкретные регионы или подразделения, где мобилизация происходит более активно. Количество мобилизованных зависит от численности учтенных военнообязанных в конкретном регионе.

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