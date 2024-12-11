Даже если Украина придет к снижению мобилизационного возраста, это должно быть ее решение, отметил бывший офицер военной разведки.

Призывы снизить мобилизационный возраст в Украине с 25 до 18 лет со стороны партнеров звучат очень лицемерно. Такое мнение высказал руководитель аналитического отдела Центра инициатив "Вернись живым", ветеран русско-украинской войны, бывший офицер военной разведки Антон Муравейник в интервью Суспільне.

"Даже если мы к этому придем как государство, это должно быть наше решение, взвешенное с учетом аргументов, ситуации. Опять же, не считаю, что сейчас это нужно", - отметил он.

По его мнению, такие призывы звучат, потому что партнеры не хотят повышать уровень своей вовлеченности и помощи.

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"Вот почему я говорю, что это звучит с их стороны лицемерно. Есть прямая корреляция между тем, насколько нам помогают партнеры, и тем, насколько человек готов присоединиться к Силам обороны. Потому что он хочет знать, что у него будет артиллерия, снаряды, снаряжение, топливо, ракеты", - объяснил Муравейник.

Ветеран считает, что людей можно уберечь и от увеличения темпов мобилизации, и от уровня потерь за счет поступления большего объема помощи:

"Чем больше артиллерия может выполнять задач, тем меньше людей необходимо. Иначе нам будут нужны все люди, которые есть в Украине. Но зачем это делать, когда есть артиллерия, снаряды. Да, партнеры упустили их изготовление, масштабирование производства в Европе. Но они могут передавать оружие, которое стоит на балансе их действующих вооруженных сил. Его много".

Снижение мобилизационного возраста в Украине - мнение

Напомним, ранее старший лейтенант Николай Мельник, отвечая на вопрос, нужно ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет, заявил, что Украине необходимо победить коррупцию:

"Служить должны независимо от того, какие у тебя или твоих родителей состояния. Если нет, то придется снижать мобилизационный возраст. Все очень просто… Другого выхода нет".

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