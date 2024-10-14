В Украине продолжается сдерживающая операция, отметил аналитик.

Сейчас российские оккупанты активизировались по всей линии фронта, но на всех направлениях украинская оборона держится и не прорвана, в том числе на Бердянском.

Об этом заявил глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Киев24", комментируя распространенные в сети сообщения о новом направлении наступления россиян - Бердянском.

"На сегодняшний день враг усилил темпы операций, темпы атак по всей линии фронта. Можно констатировать, что это происходит от Купянского направления и дальше... Что касается Бердянского направления - там так же продолжаются сдерживающие действия ВСУ... Я бы не сказал, что на сегодня можно говорить о какой-то трагедии, которая у нас происходит на Бердянском или на другом направлениях", - сказал Мусиенко.

Видео дня

Он отметил, в принципе, у нас сейчас идет сдерживающая операция:

"Сдерживающая операция предполагает, что удержание позиций происходит до определенного предела, когда есть возможности эти позиции удерживать. Если мы видим, что враг имеет существенное преимущество, принимается решение об отходе с определенных позиций на более защищенные рубежи и оттуда уже продолжается сдерживание врага, сбивание его темпов и нанесение максимальных потерь".

Насчет того, как могут развиваться события на Бердянском направлении, Мусиенко отметил, что, очевидно, из того, как развивается ситуация на фронте, оккупанты могут рассчитывать исключительно на тактические успехи.

"Я бы не говорил о Днепропетровской области, Днепре или Запорожье (об оккупации, - УНИАН). Сейчас таких рисков, особенно для областных центров, не усматривается. У России нет такой концентрации сил и подразделений, которые она могла бы применить и развить темп операции настолько вглубь территории Украины", - прокомментировал он.

Аналитик отметил, что в Украине сейчас весь "фронт держится, и фронт нигде не прорван". "И даже если позиции какие-то теряются, то это вызывается тем, что враг имеет преимущество и приходится отходить с них. Но значительный темп продвижения противника не фиксируется", - подчеркнул Мусиенко.

Новости о Бердянском направлении

Вчера, 13 октября, ряд СМИ, ссылаясь на мониторинговый "Телеграмм"-канал "Николаевский Ванёк", распространили информацию, что россияне пошли штурмом на Бердянском направлении и имеют частичный успех, готовятся наступать дальше. Сообщалось, что противники смогли продвинуться в район Левадного и в сторону Новодаровки, Силы обороны потеряли отдельные опорные пункты.

Стоит отметить, что во время наступательных действий в Украине россияне несут огромные потери. Общие потери РФ на 14 октября 2024 года составляют примерно 670 190 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: