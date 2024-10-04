В Покровске частично нет воды, света и газа. Там остается более 13 тысяч человек.

Российская армия находится чуть менее чем в 7 километрах от окраин Покровска с одной стороны. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник городской военной администрации Покровска Сергей Добряк.

По его словам, на сегодня в городе остаются 13 тысяч 50 человек и 94 ребенка. При этом он напомнил, что еще полтора месяца назад в городе было 48 тысяч человек и почти 5900 детей.

Добряк добавил, что эвакуация жителей продолжается.

Видео дня

Глава ГВА отметил, что враг постоянно обстреливает Покровск. Так, вчера, 3 октября, было два обстрела и "прилетело" шесть КАБов.

"В 10:30 били по центру города. К сожалению, у нас четверо раненых - два за первый обстрел. В 23:00 также три КАБа - и снова были ранены. Это гражданская инфраструктура, как всегда, критическая инфраструктура - уже ее почти нет. Она почти на 80% повреждена или разрушена. Враг оставляет нас без света, воды, газа. То есть, говорят, что "готовят" нас к зиме", - заявил глава Покровской ГВА.

Добряк сообщил, что почти половина города и десять населенных пунктов остались без света.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

Российские оккупанты пытаются захватить город Покровск Донецкой области, который имеет стратегическое значение, поскольку является важным логистическим и оборонным центром.

Аналитик BILD Юлиан Репке в конце сентября сообщал, что российские войска захватили Красный Яр и Крутой Яр, что в 9 км к востоку от Покровска.

Вас также могут заинтересовать новости: