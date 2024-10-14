Бойцы ВСУ сократили число оккупантов на фронте: Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Украинцы также минусовали более двух десятков танков и бронемашин, десяток артиллерийских систем и около 50 единиц другой вражеской техники.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года и по состоянию на сегодняшнее утро составляют в личном составе ориентировочно 670 190 человек, из них за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 260. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также от потачку широкомасштабного вторжения уничтожено из числа техники оккупантов:

танков - 8975 (+4 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин - 17 895 (+19);

артиллерийских систем - 19 421 (+11);

РСЗО - 1231;

средства ПВО - 978;

самолетов - 369;

вертолетов - 329;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 009 (+17);

корабли /катера - 28;

подводные лодки - 1;

автомобильной техники и автоцистерн - 26 622 (+38);

специальная техника - 3437 (+2) единиц.

Ситуация на фронте по состоянию на 14 октября - последние новости

Российские оккупанты прикладывают максимум своих сил сейчас для захвата территорий Доненецкой области. Эксперты констатируют "ползучую оккупацию", враг продвигается, но очень медленно, неся огромные потери.

Видео дня

Как сообщили сегодня ночью аналитики проекта DeepState, за прошедшие сутки враг продвинулся возле Калиновки, Часового Яра, Григорьевки, Угледара в Цукурино и Золотой Ниве. Также россияне имели определенные успехи в возвращении своих территорий в пределах Курской области РФ, где продолжается операция ВСУ. Там есть продвижение россиян в районе Ольговки (Курской области РФ - УНИАН) и Кремневого (Курской области РФ - УНИАН).

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