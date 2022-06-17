В дальнейшем страна предлагает Украине помощь в разминировании и обучении украинских военных.

Словения передала Украине партию оборудования и боевые машины пехоты (БМП).

Об этом сообщил министр обороны Словении Марьян Шарец, передает Балканский обозреватель.

По его словам, Словения поставила в Украину автоматы Калашникова, шлемы, бронежилеты, другое оборудование и 35 боевых машин пехоты. Министр добавил, что поставки оружия в эти дни еще продолжаются.

Относительно новых поставок оружия, Шарец отметил, что Словения исчерпала свой арсенал того, что может предоставить Украине на данный момент.

По его словам, в будущем Словения может предложить Украине помощь с разминированием и инструктаж или обучение украинских военных на словенской земле.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля стало известно, что Словения передаст Украине большое количество своих основных боевых танков Т-72, а взамен получит от Германии боевые машины пехоты Marder и колесные бронеавтомобили Fuchs.

Вас также могут заинтересовать новости: