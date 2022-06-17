Украина будет стремиться поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон, говорит министр.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился своим видением того, что может переломить ход войны с Россией.

Как он отметил в своей статье для Foreign Affairs, при достаточной поддержке Украина может как остановить продвижение России, так и вернуть себе больше своих территорий.

Именно иностранное вооружение даст Украине возможность переломить ситуацию в свою пользу.

"Поворотный момент наступит, когда наши вооруженные силы используют западные реактивные системы залпового огня для уничтожения российской артиллерии, переломив ситуацию в пользу Украины по всей линии фронта. После этого наши войска будут стремиться отвоевать участки земли, вынуждая русских тут и там отступать", - считает он.

Кулеба подчеркнул, что используя более современное тяжелое вооружение Украина способна остановить вторжение Москвы на Донбассе и на юге.

"Успехи Кремля в этом регионе могут попасть в заголовки газет, но важно помнить, что они ограничены и привели к чрезвычайно большим потерям среди россиян. На фронте на юге вооруженные силы Украины уже проводят контратаки, и мы будем применять передовое вооружение для дальнейшего прорыва обороны противника. Мы будем стремиться поставить россиян на грань необходимости покинуть Херсон - город, который является ключом к стратегической стабильности Украины", - добавил он.

Кулеба уверен, что контрнаступление ВСУ на юге и на востоке заставит лидера страны-агрессора Владимира Путина выбирать между отказом от южных городов, включая Херсон и Мелитополь и отказом от вновь оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Подоляк обнародовал список необходимого для Украины тяжелого вооружения для победы над РФ.

По его данным, это 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов.

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