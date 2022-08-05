Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что организация Amnesty International странно себя ведет.

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал скандальный отчет Amnesty International. Организация "спала" шесть месяцев, а затем внезапно выпустила отчет, в котором обвиняет Украину. Это может свидетельствовать о том, что всем мог руководить агент РФ.

Такими мыслями Ступак рассказал "24 каналу".

Он считает, за созданием отчета может стоять определенный человек или даже группа людей. Организация умалчивала об информации касательно российских военных преступлений, а затем внезапно заговорила о полномасштабной войне еще и обвинила Украину в том, что наши военные якобы подвергают мирное население опасности. Ступак уверен, что авторы отчета должны объяснить, что именно они имели в виду, когда его делали.

"Помните историю, когда бразилец пытался устроиться в Гаагский суд, но оказалось, что он россиянин под прикрытием и сотрудник российской разведки. Возможно, такой агент и участвовал или инициировал подготовку такого отчета", - заявил военный эксперт.

Ступак отметил, что есть определенные факторы, которые указывают на искусственность и неслучайность скандального отчета. Также он предположил, что именно из-за "российского следа" в Amnesty International организация молчит о том, что РФ устраивает в Украине.

"Вспомните, сколько было кипиша, когда одному несчастному россиянину в плену выстрелили в ногу. То есть на нас обращают повышенное внимание, а на то, что делает Россия, закрывают глаза. Поэтому здесь надо разбираться... Но я понимаю, что от Amnesty International не надо ждать публичного раскаяния", – добавил Ступак.

Скандальный отчет Amnesty International: что известно

4 августа 2022 года стало известно о том, что Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление Amnesty International. Он сообщил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции по дискредитации Вооруженных сил Украины и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

В Минобороны также ответили на доклад Amnesty International о базах ВСУ в больницах и школах. Маляр отметила, что"пока мы будем ждать русского врага в поле, как некоторые нам советуют, русские займут все наши дома".

Резников не менее жестко отреагировал на скандальное заявление Amnesty International. После этого генсек Amnesty International обвинила "украинских ботов" в хейте скандального отчета об ВСУ. А президент Зеленский отметил, что каждый, кто амнистирует РФ, не может не осознавать, что этим помогает террористам.