Он отмечает, что нет и даже гипотетически не может быть ни одного условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает информационный контекст, что какие-то удары террористов являются якобы оправданными или якобы понятными, не может не осознавать, что этим помогает террористам.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

Говоря о удар оккупантов по Торецьку, глава государства отметил: "Относительно этого и тысяч других преступлений российских террористов мы не видим четких и своевременных отчетов от некоторых международных организаций. Мы увидели сегодня совсем другой отчет от Amnesty International, который, к сожалению, пробует амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву".

Зеленский подчеркнул, что нет и даже гипотетически не может быть ни одного условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным.

"Агрессия против нашего государства является ничем не спровоцированной, захватнической и откровенно террористической. И если кто - то делает отчет, в котором жертва и агрессор якобы в чем - то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время - игнорируется, то с этим нельзя мириться", - подчеркнул он.

Глава государства отметил, что почти 200 одних лишь религиозных сооружений - храмов и молитвенных домов разных конфессий - повреждены или разрушены российскими ударами.

"Почти 900 медицинских учреждений. Более 2 тысяч 200 образовательных учреждений. Десятки университетов, сотни школ и детских садов. Оккупанты неоднократно сознательно били из артиллерии и минометов по очередям людей по воду, по эвакуационных автобусах. Неоднократно били по остановкам общественного транспорта. Русская армия не остановилась перед ударами даже по мемориалам жертвам Холокоста, по кладбищам. По лагерю с военнопленными в Оленевке. И отчетов об этом почему - то нет", - сказал Зеленский.

Он назвал это "аморальной избирательностью".

"Каждый, кто амнистирует Россию и кто искусственно создает такой информационный контекст, что какие-то удары террористов являются якобы оправданными или якобы понятными, не может не осознавать, что этим помогает террористам. А если такие манипулятивные отчеты, то и ответственность за гибель людей разделяете с ними", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала материал, в котором сообщила, что Украина якобы размещает военные базы в больницах и школах, чем подвергает опасности жизнь людей. В организации заявили, что "это нарушает законы войны, но никоим образом не оправдывает невыборочные атаки России".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международную правозащитную организацию Amnesty International не создавать фальшивую реальность, а говорить правду о преступлениях оккупационной армии Российской Федерации в Украине.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любые заявления о нарушениях со стороны украинской армии носят характер информационной операции для дискредитации ВСУ и подрыва поставок вооружения со стороны западных партнеров.

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