Ключевой фактор, который влияет на интенсивность ведения боевых действий, в частности в районе Угледара, - это фактор ресурсов.

Ситуация, которая сложилась в районе Угледара Донецкой области, является кризисной и сейчас вариантов решения этой ситуации нет.

Об этом рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире информационного стрима "Говорит большой Львов".

"Вариантов решения этого кризиса де-факто сегодня нет. Во-первых, тотальное преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта. На некоторых позициях в восемь раз больше вражеских ресурсов, чем наших. Во-вторых, то, что враг уже зашел в Угледар с юго-восточной части - это факт. Это серая зона, где сейчас рыщут российские ДРГ и спецназовцы. Но ключевой фактор, который влияет на ситуацию на поле боя именно на этом участке - это тотальное преимущество врага в авиационном компоненте", - сказал он.

По его словам, сейчас для украинских военных на повестке дня вопрос, что важнее: квадратный километр территории или жизнь и здоровье наших военных.

"В ближайшее время мы увидим маневренную оборону в исполнении украинских Сил обороны", - заявил Селезнев.

Он отметил, что ключевой фактор, который влияет на интенсивность ведения боевых действий, в частности в районе Угледара, - это фактор ресурсов.

"Как видим, у врага пока этих ресурсов хватает. А мы имеем немало проблем с этим. А значит, думаю, что ситуация не только в районе Угледара является кризисной. Я еще обратил бы внимание на ситуацию в районе Торецка и Селидово. Там так же есть все основания считать, что ситуация имеет тенденцию к обострению", - добавил бывший спикер Генштаба ВСУ.

Ситуация в районе Угледара

Военный, председатель Совета резервистов Сухопутных войск заявил, что ВСУ вынуждены будут отойти из Угледара в случае угрозы для личного состава, и в том случае, если город будет настолько разбитым, что там не удастся укрепиться и продолжать бой.

Он отметил, что враг пытается продвигаться по флангам, где он нашел эту возможность, с учетом географического расположения и того, что там нет больших городских застроек, за которые легко держаться или строить фортификации.

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