Возле Угледара критическая ситуация, подчеркнули аналитики.

Ситуация вокруг города Угледар (Донецкая область) продолжает осложняться.

Об этом заявляют аналитики DeepState. "Ситуация вокруг города критическая и продолжает усложняться. К*цапы пытаются окружить населенный пункт, а параллельно с этим, они его просто ровняют с землей артиллерией, УАБАми и тому подобное. Держать до последнего - значит ставить руины выше цены наших военных, что недопустимо", - говорится в сообщении в Telegram.

Аналитики проекта отмечают, что наши защитники продолжают держать оборону.

"О сегодняшних последствиях нужно было думать раньше, а теперь уже поздно. Хотя бойцы 72 бригады не сдаются и несмотря на все продолжают выполнять свою работу"

DeepState также публикует видео покрытого облаками дыма Угледара после многочисленных попаданий по городу.

"И это очередные кадры, которые необходимо показывать нашим партнерам - пока ведутся политические дискуссии об ограничениях и разрешениях, к*цапы просто уничтожают целые города и села авиационными бомбами с самолетов, которые должны уничтожаться, но нечем", - отмечают аналитики.

DeepState 23 сентября обновил свою карту боевых действий, на ней видно, что противники пытаются наступать на Угледар с двух направлений.

В центре внимания ситуация под городом Угледар - новости, которые сообщались

Как сообщал УНИАН, 72-я ОМБр в Угледаре под угрозой окружения, и помощи или замены им ждать неоткуда, пишет издание Forbes. В январе и феврале прошлого года 72-я механизированная бригада ВСУ разгромила под Угледаром российские войска, которые превосходили ее по численности, и сейчас продолжает удерживать этот участок фронта.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов говорит, что самой тяжелой в Донецкой области сейчас является ситуация именно в районе Угледара. Враг прорывается к городу с разных сторон и это, по его словам, угрожает как минимум логистике.

Как заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, существует угроза, что Силы обороны потеряют контроль над Угледаром, более того, защитники города могут оказаться в окружении.

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