По его словам, Угледар пока не находится даже в оперативном окружении.

Вооруженные силы Украины вынуждены будут отойти из Угледара в случае угрозы для личного состава, и в том случае, если город будет настолько разбитым, что там не удастся укрепиться и продолжать бой.

Об этом в эфире "Радио Свобода" сказал Иван Тимочко, военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ. Он отмечает, что враг пытается продвигаться по флангам, где он нашел эту возможность, с учетом географического расположения и того, что там нет больших городских застроек, за которые легко держаться или строить фортификации.

"Он имеет определенные продвижения. Но я бы очень не хотел, чтобы все привязывали это как об окружении Угледара. Угледар сейчас не находится даже в оперативном окружении... Да, бои вокруг города и бои за город очень жесткие. Но стоит различать окружение и стоит различать бои по флангам", - отметил Тимочко.

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На уточнение относительно того, что ситуация уже близка к полуокружению, и будет ли на этом направлении усиление украинских Сил обороны, или наоборот - отвод, Тимочко отметил, что все будет зависеть от того, в каком состоянии будет город.

"Если он будет абсолютно разрушенным, если городская застройка будет развалена и не будет возможности выстраивать качественную оборону, то, возможно, будут войска выводиться. Но не то, что "возможно": если станет угроза для жизни и целостности военных, скорее всего их и будут отводить", - сказал председатель Совета резервистов.

Ситуация в Угледаре

Как сообщал УНИАН, ранее директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что ситуация в Угледаре стала одной из самых сложных, враг не оставляет попыток окружить город, и отдельные группы российских бойцов уже зашли в Угледар.

Он также рассказал, что оккупанты пытаются обойти город с запада и востока, с Водяного и со стороны Пречистовки. В то же время, эксперт отметил, что об окружении Угледара пока речь не идет.

Представитель УДА "Юг" Сергей Братчук отметил, что украинцам надо быть готовыми к тому, что наши бойцы отойдут из города.

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