Оккупанты ведут плотные обстрелы.

В результате обстрелов оккупантов город Северодонецк Луганской области разрушен почти на 70%.

Об этом рассказал глава городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире национального телемарафона.

По его словам, новым районам требуется полное восстановление, поскольку они больше непригодны для проживания. Сколько всего домов разрушено, точно сосчитать пока невозможно, поскольку Северодонецк практически постоянно обстреливается, под огонь попадают почти все районы.

При этом около 20 тысяч жителей из примерно 135 тысяч все еще остаются в городе.

Как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, 15 апреля в Северодонецке в результате обстрелов российскими оккупантами был поврежден водопровод и разрушены два продуктовых склада. Гайдай отметил, что россияне цинично бьют по инфраструктуре.

В целом в течение вчерашнего дня российская армия открывала огонь по Северодонецку, Рубежному и Кременной.

"Повреждены восемь объектов. В частности, пять частных жилых домов", - сообщил Гайдай.

Ранее Сергей Гайдай заявлял, что социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена.

14 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что россияне усиливают позиции около Северодонецка и накапливают авиацию у границы.

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