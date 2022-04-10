Днем оккупанты открыли огонь по Северодонецку, серьезным разрушениям подверглись два жилых дома и частная клиника.

Социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

По его словам, оккупанты попали в два дома и частную клинику в Северодонецке, инфраструктура города почти уничтожена.

"В течение воскресенья пострадали еще два дома в городе. Если утром пылали дома в новой части города, то днем русская армия открыла огонь по всему Северодонецку. Много выбито окон, там, где еще оставались. Серьезным разрушениям подверглись два жилых дома, а также частная клиника. Социальная и критическая инфраструктура Северодонецка уже почти уничтожена", - отметил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что глава Луганской ОВА раскрыл планы оккупантов по наступлению. Россияне не хотят повторить "дебильный блицкриг", поэтому накапливают силы.

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