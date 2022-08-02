Вместе с тем украинские военные сегодня успешно отбили попытки продвижения противника в нескольких местах в Донецкой области.

Оккупационные войска продолжают нести потери в живой силе и технике, но имеют частичный успех в отдельных населенных пунктах на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ относительно российского вторжения по состоянию на 18:00 2 августа.

В частности, на Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах Яковлевки, Соледара, Бахмута, Зайцевого, Покровского, Веселого, Курдюмовки и Зализного. Враг увеличил интенсивность задействования авиации на указанном направлении и нанес авиаудары вблизи Яковлевки, Покровского, Соледара, Бахмута и Кодемы.

Как информирует Генштаб, все попытки продвижения противника в направлениях Роты – Вершина, Владимировка – Яковлевка, Клиново – Зайцевое и Покровское – Бахмут успешно отражены. Оккупанты с потерями отошли назад.

В то же время в направлении Видродження – Кодема отдельные подразделения врага имеют частичный успех.

Также на Авдеевском направлении враг осуществлял обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Нетайлово и Нью-Йорк, нанес авиационные удары возле Авдеевки и Новобахмутовки.

Вместе с тем, по данным Генштаба, оккупанты вели штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка, успеха не имели, отошли.

В то же время на направлении Донецк – Пески враг имеет частичный успех.

Отдельно сказано, что на Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы возле Новомихайловки, Павловки, Железнодорожного, Каменского, Полтавки, Красного, Новоандреевки и Марьинки, а возле последнего противник нанес еще и авиаудар. Вел воздушную разведку БпЛА в районе Ольговского.

На Южнобугском направлении враг сосредоточивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны. Противник пытается восстановить утраченное положение.

Кроме того, враг обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Осокоровка, Ивановка, Оленевка, Заря, Благодатное, Пришиб, Токарево, Нововоронцовка, Белый Колодец, Андреевка, Веселый Кут и Явкино. Нанес авиационный удар неподалеку от Зари.

Также противник вел воздушную разведку для уточнения результатов огневого поражения и выявления положения украинских войск.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

"Противник продолжает нести потери в живой силе и технике. Среди российских оккупантов фиксируется увеличение фактов злоупотребления алкоголем, как следствие - неповиновение офицерскому составу и межэтнические конфликты", - добавили в Генштабе.

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