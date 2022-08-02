В Николаеве прогремели мощные взрывы, один человек получил ранения.
Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.
"Около 4 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения", - отметил он.
По словам Сенкевича, сейчас детальная информация о последствиях обстрелов уточняется.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, но успеха не имеет, боевые действия по состоянию на вечер 1 августа продолжались.
Неподалеку Мазановки на Славянском направлении Силами обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника.
На Бахмутском направлении русские штурмов не вели.
По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.
Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесской области и Николаева.
Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Новые потери оккупантов: на юге Украины наши защитники уничтожили еще 32 россиян
- Враг обстрелял три общины Сумщины: задокументировано 16 прилетов
- РФ держит наготове 16 "Калибров" и 14 боевых кораблей с катерами - ОК "Юг"