Сейчас детальная информация о последствиях обстрелов уточняется.

В Николаеве прогремели мощные взрывы, один человек получил ранения.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

"Около 4 утра в Николаеве прогремели мощные взрывы в нескольких районах города. По предварительным данным, один человек получил ранения", - отметил он.

По словам Сенкевича, сейчас детальная информация о последствиях обстрелов уточняется.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Враг вел штурмовые действия в направлениях Авдеевки и Песков, но успеха не имеет, боевые действия по состоянию на вечер 1 августа продолжались.

Неподалеку Мазановки на Славянском направлении Силами обороны разоблачена и обезврежена разведывательная группа противника.

На Бахмутском направлении русские штурмов не вели.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, оккупанты до сих пор не могут захватить два непокоренных поселка в области. Гуманитарный кризис на оккупированных территориях усугубляется.

Между тем, по мнению полковника СБУ Романа Костенко, РФ накапливает силы для наступления на юге и захват Одесской области и Николаева.

Аналитики Института изучения войны отметили, что враг обнажает Славянское направление, сосредоточиваясь на южном оборонительном рубеже. Это, вероятно, позволит ВСУ начать контрнаступление на Изюмском направлении.

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