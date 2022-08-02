Поражен зенитный ракетный комплекс.

Российские оккупанты сегодня выпустили из района севера Каспийского моря восемь ракет по Украине, семь из них сбито.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

В частности, 2 августа около 17:00 оккупанты нанесли ракетный удар из района Каспийского моря. Применялись стратегические бомбардировщики Ту-95 (Ту-160).

"Всего по территории Украины было выпущено восемь крылатых ракет типа Х-101 (Х-555) в направлении центральных, южных и западных областей Украины. Семь из восьми ракет были сбиты противовоздушной обороной Воздушных сил ВС Украины. Шесть ракет ликвидировали зенитные ракетные войска и одна сбита истребителем авиации Воздушных сил", - отмечается в сообщении.

"К сожалению, есть одно попадание на Львовщине - поражен зенитный ракетный комплекс. Информация об ущербе и пострадавших уточняется", - сказано в сообщении.

Напомним, что о сбитии двух вражеских ракет во время воздушной тревоги сегодня сообщали в Винницкой области.

Как сообщил УНИАН, на Николаевщине украинские защитники уничтожили четыре российские крылатые ракеты.

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