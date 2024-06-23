По словам военного, населению, которое поддерживает Украину, стоит активизировать движение сопротивления и всячески помогать украинским силам.

Весь Крым сейчас превращен в один сплошной военный объект россиян. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

При этом, по его словам, бить по Крыму - в частности по военным, инфраструктурным целям - необходимо, и полуостров должен быть демилитаризован всеми имеющимися способами.

"Большинство населения Крыма сегодня - русаки или те, кто их поддерживает. Пусть страдают или з***буют. Населению, которое поддерживает Украину, стоит активизировать движение сопротивления и всячески помогать украинским силам", - написал Жорин. Видео дня

Ситуация в Крыму - последние новости

В воскресенье, 23 июня, россияне сбили ракету над пляжем в Крыму. Гражданские жалуются, что сирены воздушной тревоги молчали, когда россияне решили сбить ракету над переполненным пляжем.

По последним данным, в результате инцидента 5 человек погибли, еще более 120 получили ранения.

Впоследствии в РФ нашли виновных в атаке на Севастополь. В Минобороны страны-агрессора обвинили США в ударе по временно оккупированному украинскому городу.

При этом в оборонном ведомстве РФ утверждают, что во время отражения ракетной атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты "ATACMS" были перехвачены.

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