Кое-где захватчики выгоняют людей из собственных жилищ.

В Чаплинском районе Херсонщины российские оккупанты расквартировываются в домах местных.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6:00.

"В населенных пунктах Чаплинского района Херсонской области российские оккупанты расквартировываются в домах местных жителей", - рассказали в Генштабе.

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Отмечается, что кое-где захватчики выгоняют людей из собственных домов.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце августа ВСУ официально пошли в контрнаступление на юге, однако в начале сентября боевые действия активизировались и в Харьковской области. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и замученных россиянами граждан.

По мнению американских чиновников, есть признаки того, что нынешнее наступление может быть ранним этапом наступления, который может значительно отодвинуть линию фронта России.

За 11 сентября ВСУ вытеснили оккупантов из более 20 населенных пунктов. Там продолжаются стабилизационные мероприятия и взятие их под полный контроль. С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали уже 53300 оккупантов и уничтожили тысячи единиц вражеской техники.

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